Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin tl ceza

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:53

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Yakalanan 23 kişiye toplam 41 bin 837 TL ceza uygulandı, kumarda oynanan paralara da el koyuldu. 5 iş yeri sahibine ise 'Kabahatler Kanunu' gereğince ceza kesildi, işletmeleri kapatıldı.