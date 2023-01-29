Genelevi basıp 1150 liraya eşiyle birlikte olan kadına saldırdı

Aldatıldığından şüphelendiği eşini takip etti, genelevi bastı. Öfkeli kadın, saati 1150 lira karşılığında eşiyle birlikte olan seks işçisini dövdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 16:21
Genelevi basıp 1150 liraya eşiyle birlikte olan kadına saldırdı
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Tayland'ın Puket kentinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın eşini takip etti ve kendini masaj salonunda buldu. 

Genelev olarak işletilen masaj salonuna, kocası gittiken sonra gelen kadın, eşinin telefonunda gördüğü kadını genelevde görünce öfkelenerek kadına saldırdı. 

Yaklaşık 5 dakika boyunca öfkeli eşin saldırısına maruz kalan seks işçisi, "Karısı olduğunu bilmiyordum. Onunla görüşmeyi bırakacağım" dedi.

Bir seks işçisi ile birlikte olmanın maliyeti 49 sterlin (1150 lira) olan salon hakkında polis, "Olayın meydana geldiği yer kontrol ediliyor. Ancak kimse bu masaj salonunu tanımıyor" açıklamasında bulundu.

Albay Sarawut Chuprasit, darp olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.


Tayland seks işçisi dövdü

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