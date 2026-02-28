Gerilim büyüyor: Bölgedeki ABD askeri üsleri hedef hattında

ABD ve İsrail’in cumartesi günü İran’a yönelik saldırı başlattığı bildirildi.

İlk saldırının, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisine yakın bir bölgede gerçekleştiği öne sürülürken, İran basını ülke genelinde saldırılar düzenlendiğini ve başkent Tahran’da dumanların yükseldiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yayımladığı video mesajında, ABD’nin İran’da “büyük çaplı savaş operasyonları” başlattığını açıkladı.

Trump, İran’ın nükleer programını sürdürdüğünü ve ABD’yi hedef alabilecek menzile sahip füze geliştirme hazırlığında olduğunu iddia etti.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ VARLIĞI

Artan gerilimle birlikte bölgedeki ABD üsleri yeniden gündeme geldi. Orta Doğu’ya yayılan bu üsler, ABD’nin hava, deniz ve kara operasyonlarının yönetildiği stratejik merkezler olarak öne çıkıyor.

BAHREYN

Bahreyn, ABD Donanması’nın 5. Filosu’na ev sahipliği yapıyor.

Bu filo; Basra Körfezi, Kızıldeniz, Arap Denizi ve Hint Okyanusu’nun bazı bölümlerinden sorumlu bulunuyor.

KATAR

Başkent Doha yakınındaki Al Udeid Hava Üssü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) ileri karargâhı konumunda.

Yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu üs, Orta Doğu’daki en büyük ABD askeri tesisi olarak biliniyor.

KUVEYT

Kuveyt’te Camp Arifjan, Ali Al Salem Hava Üssü ve Camp Buehring gibi birden fazla askeri tesis bulunuyor. Bu üsler, Irak ve Suriye’ye yönelik operasyonlarda lojistik ve sevkiyat merkezi olarak kullanılıyor.

BAE

Abu Dabi yakınlarındaki Al Dhafra Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri’nin bölgede yürüttüğü operasyonlar açısından kritik önem taşıyor.

Dubai’deki Jebel Ali Limanı ise resmi askeri üs olmamakla birlikte, ABD Donanması’nın bölgedeki en büyük uğrak limanı olarak öne çıkıyor.

IRAK

ABD, Irak’ın batısındaki Ain Al Asad Hava Üssü’nde askeri varlığını sürdürüyor.

Bu üs, 2020 yılında İran’ın füze saldırısına hedef olmuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Hava Üssü ise eğitim, istihbarat paylaşımı ve lojistik koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN

ABD askerleri Suudi Arabistan’da hava savunma ve füze savunma sistemlerinin işletilmesine destek veriyor.

Riyad’ın güneyindeki Prens Sultan Hava Üssü, Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı kritik noktalardan biri.

ÜRDÜN

Başkent Amman’ın kuzeydoğusunda yer alan Muwaffaq al Salti Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’na bağlı birliklerin operasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede gerilim hızla yükselirken, geniş bir coğrafyaya yayılan ABD askeri üslerinin olası hedefler arasında görülmesi, çatışmanın bölgesel ölçekte büyüyebileceği endişelerini artırıyor.