Gerilim giderek tırmanıyor... İsrail'den İran'a 'yeni saldırı' mesajı: 'Tahran yolu açıldı'

İsrail'in İran'a saldırısının ardından başlayan gerilim giderek tırmanıyor. İsrail'in İran'a yeni hava saldırıları hazırlığında olduğu belirtilirken, İsrail ordusu 'Tahran yolunun açıldığını' iddia etti.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını da kaydetti.

“TAHRAN YOLU AÇILDI”

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan kriz, bölgede tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İRAN'DA YÜZLERCE HEDEFİ VURDUKLARINI İDDİA ETTİ

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü.

Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.

İSRAİL'DEN "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİ

Öğlen saatlerinde İsrail'in Tebriz'e yeniden saldırı düzenlemeye başladı.

İsrail Savunma Bakanı, "Hamaney sivillere füze atmayı sürdürürse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.