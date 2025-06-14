Gerilim giderek tırmanıyor... İsrail'den İran'a 'yeni saldırı' mesajı: 'Tahran yolu açıldı'

İsrail'in İran'a saldırısının ardından başlayan gerilim
giderek tırmanıyor. İsrail'in İran'a yeni hava saldırıları hazırlığında olduğu
belirtilirken, İsrail ordusu 'Tahran yolunun açıldığını' iddia etti.
Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İsrail'in ilk
kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını da kaydetti.
“TAHRAN YOLU AÇILDI”
İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan kriz, bölgede
tansiyonun yükselmesine sebep oldu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a
yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.
İRAN'DA YÜZLERCE HEDEFİ VURDUKLARINI İDDİA ETTİ
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı
açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.
Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan
havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran
yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları
düzenleyeceklerini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava
Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü.
Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.
İSRAİL'DEN "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİ
Öğlen saatlerinde İsrail'in Tebriz'e yeniden saldırı
düzenlemeye başladı.
İsrail Savunma Bakanı, "Hamaney sivillere füze atmayı
sürdürürse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.