Ghelamco Arena Stadyumu Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

Belçika'nın Ghent kulübünün maçlarını oynadığı Ghelamco Arena Stadyumu, dayanışma için Türk bayrağıyla ışıklanırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:02
Ghelamco Arena Stadyumu Türk bayrağıyla ışıklandırıldı
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Belçika'nın Ghent kentinde, Belçika 1. ligi ekiplerinden K.A.A Ghent'in maçlarını oynadığı Ghelamco Arena Stadyumu, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından, dayanışma için Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

KAA Gent futbol kulübünün vakfına ait sosyal medya hesabı, Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için Ghelamco Arena Stadyumu'nun iki gün boyunca Türk ve Suriye bayrağı ile aydınlatılacağını belirtti.

 KAA Gent Vakfı Twitter'da, "Türkiye ve Suriye'yi korkunç bir felaket vurdu. Dayanışma ve sevgi göstergesi olarak Ghelamco Arena, Pazartesi ve Salı akşamları her iki ülkenin bayraklarıyla ışıklandırılacak" mesajını paylaştı.


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