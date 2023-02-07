Ghelamco Arena Stadyumu Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:02

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 08:02

Belçika'nın Ghent kentinde, Belçika 1. ligi ekiplerinden K.A.A Ghent'in maçlarını oynadığı Ghelamco Arena Stadyumu, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından, dayanışma için Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

KAA Gent futbol kulübünün vakfına ait sosyal medya hesabı, Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için Ghelamco Arena Stadyumu'nun iki gün boyunca Türk ve Suriye bayrağı ile aydınlatılacağını belirtti.

Een verschrikkelijke ramp trof Turkije en Syrië. Als teken van solidariteit en medeleven zal de Ghelamco Arena maandag- en dinsdagavond oplichten in de vlaggen van beide landen. #Turkey #Syria #earthquake #gent #kaagent #morethanfootbal #cobw pic.twitter.com/DRymPqFbMA — KAA Gent Foundation ?????? (@kaagentfdn) February 6, 2023

KAA Gent Vakfı Twitter'da, "Türkiye ve Suriye'yi korkunç bir felaket vurdu. Dayanışma ve sevgi göstergesi olarak Ghelamco Arena, Pazartesi ve Salı akşamları her iki ülkenin bayraklarıyla ışıklandırılacak" mesajını paylaştı.