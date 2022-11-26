Gibi dizisinin 'Kuki'si gerçek oldu: Tasma takıp gezdirdi
ABD’de bikini giyip tasma takılarak bir kadın tarafından gezdirilen erkeğin videosu gündem oldu. Kullanıcılar videoyu Gibi dizisindeki 'Kuki' bölümüne benzetti.
ABD’nin Ohio eyaletinde sokakta bir erkeğe bikini giydirerek tasmalı bir şekilde gezdiren kadının videosu sosyal medyada gündem oldu.
Kullanıcılar, Ekşi Sözlük'te gündem olan videoyu; Exxen'de yayımlanan Gibi dizisindeki "Kuki" bölümüne benzetti.
GİBİ'DEKİ 'KUKİ' BÖLÜMÜ
Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 2.sezonunda “Kuki” isimli bölümde Kıvanç Kılınç’ın canlandırdığı İlkkan karakteri, “Sahibe Seher” tarafından boynuna tasma takılarak balkonda bırakılmış ve kendisine “Kuki” lakabı takılmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Yılmaz (Feyyaz Yiğit) ise İlkkan karakteriyle dalga geçmişti.
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