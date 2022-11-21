Melih Gökçek 'TSK harekatı' diyerek oyun videosu paylaştı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:51

Görevinden el çektirilen AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter’dan bu defa Kuzey Suriye’ye yönelik hava saldırısına atıfla “Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor” notuyla bir video paylaştı.

Videoda öldürülen kişileri PKK’lı sanan Gökçek’e bunun bir oyun videosu olduğu hatırlatıldı.

Gökçek gelen tepkilerin ardından paylaştığı ikinci paylaşımında “Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim” dedi.

Gökçek daha önce de "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kaydedilmiş SİHA görüntüleri" diyerek oyun videosu paylaşmıştı.

