Gine'de yolsuzluk operasyonu: 2 eski bakan tutuklandı

22 Nisan 2022 Cuma, 09:00

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti. Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı. Askeri yönetim, ülkede yolsuzluk operasyonlarını sürdürüyor.

Gine'de devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan iki isim daha "zimmete para geçirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ESKİ BAKAN DAHA TUTUKLANDI

Conde hükümeti döneminde Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Albert Damantang Kamara ve Şehircilik Bakanı olan Ibrahima Kouruma'nın "kamu fonlarını zimmete geçirmek" suçlamasıyla ifade verdiği, ardından cezaevine gönderildiği belirtildi.

YAKIN DÖNEMDE 4 BAKAN TUTUKLANMIŞTI

Conde hükümeti döneminde Başbakanlık yapan İbrahima Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibali 6 Nisan'da aynı suçlamayla tutuklanmıştı. Koulibali, 20 Nisan'da şartlı tahliye edilmişti.

Şubat ayında Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibu Kamara hakkında da "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.