Giorgia Meloni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak yemin etti
Aşırı sağcı lider Giorgia Meloni, koalisyon ortaklarının Rusya'ya yönelik olumlu yaklaşımlarının yarattığı krizin arifesinde, İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak yemin ederek görevine başladı.
Kısa bir süre önce 45 yaşına giren, İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin, Eylül sonunda yapılan erken seçimlerde oyların yüzde 25'inden fazlasını kazanmasının ardından Cumartesi günü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda yemin metnini okudu.
Altısı kadın 24 bakan gibi o da "ulusun münhasır çıkarları için hareket etme" sözü vererek göreve başladı.
KABİNE BELİRLENDİ
Tören, Meloni'nin koalisyon ortakları olan Lig partisinden Matteo Salvini ve Forza İtalya'nın lideri, eski başbakan Silvio Berlusconi ile birlikte kabinenin açıklanmasından bir gün sonra gerçekleşti. Hükümetin önümüzdeki hafta parlamentoda güven oylamasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.
Yeni İtalyan kabinesinde Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Forza İtalya'dan Antonio Tajani oturdu. 2017'de Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapan Tajani'nin Avrupa kurumlarıyla uzun bir geçmişi var.
Ekonomi bakanlığı görevini ise nispeten Avrupa yanlısı olan ve aşırı sağcı Lig partisi içindeki en ılımlı politikacılardan biri olarak kabul edilen Giancarlo Giorgetti yürütecek.
Ayrıntılar geliyor...
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