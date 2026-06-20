Girit açıklarında peş peşe iki deprem: En büyüğü 5,3 büyüklüğünde

Yunanistan’ın güneyinde bulunan Girit Adası açıklarında, 20 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde peş peşe iki güçlü deprem kaydedildi. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre depremler, Girit’in güneyindeki Gavdos Adası yakınlarında meydana geldi.

İlk deprem yerel saatle 12.30'dan kısa süre sonra meydana geldi. Jeodinamik Enstitü, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Sarsıntının merkez üssünün Gavdos Adası'nın yaklaşık 7 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğu belirtilirken, depremin odak derinliği 14,1 kilometre olarak hesaplandı.

İKİNCİ DEPREM DAHA ŞİDDETLİ

İlk sarsıntıdan yaklaşık 6-7 dakika sonra bölgede ikinci ve daha güçlü bir deprem meydana geldi.

5,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gavdos Adası'nın yaklaşık 6 kilometre doğusundaki deniz alanında bulunduğu açıklandı. Depremin odak derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

Her iki deprem de Girit’in güneyinde ve Doğu Akdeniz’in aktif fay hatlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, sismik hareketliliğin takip edildiği bildirildi.