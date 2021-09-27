Girit Adası'ndaki depremde farklı şiddetler!

Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli deprem gerçekleşti. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken deprem daireleri adada gerçekleşen deprem için farklı şiddetler açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:31
Girit Adası'ndaki depremde farklı şiddetler!
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 09:17 saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmezken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin şiddetini 6,5 büyüklüğünde açıkladı.

FARKLI SONUÇLAR AÇIKLANDI

Daha sonra 6.0 şiddetini revize eden EMSC, depremin derinliğini 2 km derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

AFAD, ise 09:17'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.7,  derinliğini ise 9.62 km olarak açıkladı.


Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Girit Adası'nda gerçekleşen deprem 6.0 şiddetinde gerçekleşti. Derinliği ise 4.2 km olarak kaydedildi.



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