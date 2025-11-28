Gizli belgeler ortalığa saçıldı: Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor!

Avrupa güvenlik çevrelerinin değerlendirmelerine göre, Rusya’nın 2030’dan önce bir NATO ülkesine saldırı kapasitesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu bilgi, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin yayımladığı bir raporda öne sürüldü.

Yakın zamanda basına sızan, Alman ordusuna ait OPLAN DEU adlı belge ise NATO’nun Rusya’ya karşı olası çatışma senaryosunu tüm hatlarıyla tarif ediyor.

İşte, ayrıntılar...

NATO'NUN ANA LOJİSTİK MERKEZİ

Berlin’deki Julius Leber kışlasında hazırlanan plana göre Almanya, Rusya ile olası bir savaş halinde arka hat ülkesi olmaktan çıkıp, 800 bin askerin NATO müttefiklerinden doğu cephesine sevk edileceği ana lojistik geçiş merkezi haline gelecek.

Bu dev operasyon; karayolları, demiryolları, nehir rotaları ve liman tesislerini içerecek. Aynı zamanda eş zamanlı olarak, sivil altyapı ile özel sektörün, askeri yapıyla birlikte çalışmasını zorunlu kılacak.

Ancak söz konusu belge, Alman ordusunun kâğıt üzerindeki planlarla gerçek hazırlık seviyesi arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

ALMAN ORDUSUNDA SON DURUM

Belgeye göre, Hamburg’daki 'Kızıl Fırtına – Bravo' tatbikatında, 65 araçlık askerî konvoy, yere yatan protestocular nedeniyle iki saat ilerleyemedi; bölgedeki polis ekiplerinin müdahale araçlarının yetersiz olduğu görüldü.

Bunların yanı sıra, kimliği belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) eğitim bölgesi üzerinde uçtu. Ayrıca, araçlar arasındaki geniş boşluklar, düşman unsurların kolay sızabileceği bir zafiyeti ortaya koydu.

Bu tatbikat, olası bir savaş hâlindeki acil sevk sürecinin minyatür modeli olarak planlanmıştı. Dolayısıyla tespit edilen eksikler, endişeleri artırdı.

ALMANYA'DA ARTAN 'SABOTAJ' KAYGISI

Belgeye göre, Alman ordusunda, saha hazırlıkları kadar güvenlik tehditleri de büyüyor. Ülkede son dönemde, demiryolu hatlarına yönelik kablo yakma, elektrik sistemi tahribi gibi çok sayıda sabotaj eylemi yaşandı. Ayrıca, Münih’te bir kişinin Rusya adına eylem planlamakla suçlanıp hüküm giymesi dikkat çekti.

Alman istihbaratı, yalnızca bir yılda 10 bin kritik altyapı çalışanının güvenlik taramasından geçtiğini açıklayarak tehdidin boyutlarına işaret etti.

SOĞUK SAVAŞ BİTTİ, ALTYAPI ESKİDİ

Belge, Almanya’nın kritik yapısal zafiyetlerini de ortaya koyuyor. Ülke genelindeki köprülerin dörtte biri, otoyolların yüzde 20’si acil onarıma ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Kuzey Denizi ve Baltık limanlarının modernizasyonu için 15 milyar avrodan fazla yatırım gerekiyor.

Mevzuat engelleri de dikkat çekici; askeri İHA'lar şehir üzerinde uçurulamıyor, konum ışıkları zorunlu, bu da Alman yapımı ileri teknoloji savunma ekipmanlarının Ukrayna ve Romanya’ya ihraç edilmesine yol açıyor.

Tüm bu tabloya rağmen Berlin; hastaneler, polis teşkilatı, acil müdahale birimleri ve özel sektörle kapsamlı bir 'ulusal caydırıcılık planı' hazırlıyor.