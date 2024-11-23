Gizli belgeler ortaya çıktı: Almanya savaşa hazırlanıyor!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:50

Güncelleme: 23.11.2024 - 12:50

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, “Operasyon Deutschland” adı verilen planda, Berlin’in Rusya’dan gelebilecek nükleer tehditlere karşı ABD kuvvetleri dahil olmak üzere 800 bin NATO askerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasını nasıl destekleyeceğine dair ayrıntılar yer alıyor.

Bin sayfalık belgede, askeri senaryolara yönelik ayrıntılı talimatların yanı sıra özel koruma gerektiren kritik altyapıların listesi ve savunma ya da kriz durumlarında izlenecek adımlar açıklanıyor.

Belgelerde, NATO’nun doğu kanadındaki gerginliklerin artması durumunda Almanya’nın birliklerin, askeri ekipmanların, gıda malzemelerinin ve tıbbi yardımların taşınmasında merkezi bir rol üstleneceği belirtiliyor.

"DOĞU AVRUPALI KAMYON ŞÖFÖRLERİ" UYARISI

Hamburg'da düzenlenen bir toplantıda, Hamburg Bölge Komutanlığı Başkanı Yarbay Jörn Plischke, şirketlere, krizle ilgili becerilere sahip çalışanlar yetiştirme çağrısında bulundu. Plischke, “Almanya’daki kamyon şoförlerinin yüzde yetmişi Doğu Avrupalı. Savaş çıkması halinde bu kişiler ülkede olmayabilir” diyerek bu konuda uyarıda bulundu.

Acil durumlar için şirketlere dizel jeneratör gibi bağımsız enerji kaynakları edinmeleri ve kriz planları hazırlamaları da önerildi. Hamburg'da ticaret, sanayi ve tarım sektörlerinden temsilcilerle bu konular ele alındı. Ülke genelinde benzer çalışmalar sürdürülüyor.

Rusya'nın 4 ila 5 yıl içinde daha batıya saldırma kapasitesine ve isteğine sahip olabileceğini ifade eden Plischke, "Rusya şu anda ayda 25 savaş tankı üretiyor, Almanya ise yılda yalnızca 3 tank üretiyor" diyerek bu durumun Almanya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.