239 yıl önce yaşanan o fırtına binlerce can almıştı

Bizans döneminde, 647 yılında şiddetli bir fırtına birçok gemiyi batırmış, ağaçları köklerinden sökmüş ve evlerin çatılarını uçurmuştu. 968 yılında ise uzun süre devam eden bir fırtına evlere, bahçelere ve tarlalara ciddi zararlar vermişti.