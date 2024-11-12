Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?
Casus yazılımlar sayesinde bir başkasının telefonuna sızmak artık eskisinden daha kolay. Peki, bunu nasıl anlarız? İşte, en bariz 8 işaret.
Devletler, iş insanları ve hatta güvensiz çiftler; herhangi bir tehdit algılamaları durumunda rakip hatlardaki özel verilere rahatlıkla ulaşabiliyor. Son derece yaygın olan bu tür uygulamalara karşı alınacak önlemler, her geçen gün kullanıcılar tarafından internette daha çok aratılıyor.
Bizler de bu sebeple, telefonunuzun ele geçirilmiş olabileceğine işaret edebilecek 8 temel belirtiyi derledik...
Ancak başta belirtelim; bunlardan bazılarına sahip olmanız 'şüpheli bir durum olduğuna' işaret eder, fakat söz konusu belirtiler, telefon korsanlığı dışında bir başka teknik sorundan da kaynaklanıyor olabilir.
Telefonunuzun saldırıya uğradığından şüpheleniyorsanız aşağıdaki kontrol listesini gözden geçirin:
1 - ISINAN BATARYA
'Dijital gizlilik' uzmanı Ray Walsh'e göre,
"Telefon şarjının daha çabuk bitmesi ve cihazın kullanılmadığı zamanlarda bile sıcak olması, internet verilerinin normalden daha hızlı tüketildiğinin olası bir işaretidir. Tüketiciler, kısa sürede veri limitlerini aşmaya başladıklarını fark ederse bu, birilerinin telefonlarını takip ettiği anlamına gelebilir..."
2 - ZAYIF PİL PERFORMANSI
Şayet telefonunuz gözetleniyorsa daha fazla enerji sarfedecek ve dolayısıyla piliniz daha hızlı tükenecektir.
Psychsoftpc.com Başkanı Tim Lynch'e göre, "Bu durum sürekli yaşanıyorsa saldırıya uğramış olabilirsiniz, ancak bu aynı zamanda bir güncellemeye ihtiyacınız olduğunun da işareti olabilir..."
3 - KAPANMAYAN TELEFON
Şayet saatlerce bir mesajın gitmesini bekliyor ya da çok uzun süreler internette bir sayfa açmaya çalışıyorsanız bu, birilerinin, cihazınızın kontrolünü ele geçirdiğinin bir işareti olabilir. Bu durumda, telefonunuzun hacklenip hacklenmediğini kontrol etmek için cihazınızı kapatın.
Safr.Me CEO'su Robert Siciliano'ya göre, "Hacklenmiş telefonlar genellikle doğru şekilde kapanmaz ya da siz kapatma tuşuna bassanız bile kapanmamakta direnir..."
4 - "ŞEBEKE YOK" UYARISI
'Numara taşıma saldırısı' olarak adlandırılan bu durumda, cep telefonu operatörünüzden bir mesaj ya da e-posta alır ve ardından 'şebeke yok' uyarısı ile karşılaşırsınız. Bu, "cep telefonu numaranızın taşındığı" anlamına gelir.
Dijital güvenlik direktörü Kqayne McGladrey'e göre, bu durumda cep telefonu sağlayıcınızı aramalısınız. Çünkü "kimlik hırsızlığı mağduru" olabilirsiniz...
5 - HABERSİZ YÜKLENEN UYGULAMALAR
Bazı uygulamalar, cihazınıza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. O sebeple, aniden telefonunuzun ana ekranında beliren uygulamalara dikkat edin. Ayrıca, bir uygulama nedeniyle pilinizin aniden bitmesi, telefonunuza tehlikeli bir uygulama yüklenmiş olabileceğinin işareti olabilir.
6 - ANİDEN AÇILAN PENCERELER
Cihazınızda durup dururken garip pop-up'lar beliriyor ya da ekran koruyucunuz değişiyorsa, bu da telefonunuzda bir sorun olduğuna işaret edebilir.
Konunun uzmanı Rob Webber'e göre, "Artan sayıda açılan pencere, telefonunuza 'reklam yazılımı' adı verilen ve tıklama yoluyla gelir elde eden bazı siteleri görüntülemeye zorlayan bir tür kötü amaçlı yazılım bulaştığının işareti olabilir."
7 - ATMADIĞINIZ MESAJLAR, YAPMADIĞINIZ ARAMALAR
Telefonunuzda atmadığınız bir mesaj veya yapmadığınız herhangi bir aramaya rastlarsanız bu, ele geçirilmiş olabileceğinin işareti olabilir. Dolayısıyla, adres defteriniz dışındaki kişilere gönderilmiş mesajlara veya yapılmış bu türden şüpheli aramalara özellikle dikkat edin.
Webber'e göre, "Bunlardan bazıları, kötü amaçlı yazılımın telefonunuzu iletişim kurmaya zorladığı bir tür sahterkarlık numarası olabilir."
8 - OLAĞANDIŞI E-POSTA ETKİNLİĞİ
E-postalar güçlü araçlardır; hakkınızda pek çok kişisel bilgi içerir ve diğer pek çok hesabınızın da şifrelerini barındırabilir.
Webber uyarıyor:
"Yapmadığınız şifre sıfırlamaları ile ilgili e-postalara ya da sosyal medya hesabınıza yeni bir cihaz kullanılarak erişildiğini bildiren güvenlik mesajlarına rastlıyorsanız bu durumu ciddiye alın. Doğrulama e-postalarına daima dikkat edin..."
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