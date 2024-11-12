Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?

3 - KAPANMAYAN TELEFON

Şayet saatlerce bir mesajın gitmesini bekliyor ya da çok uzun süreler internette bir sayfa açmaya çalışıyorsanız bu, birilerinin, cihazınızın kontrolünü ele geçirdiğinin bir işareti olabilir. Bu durumda, telefonunuzun hacklenip hacklenmediğini kontrol etmek için cihazınızı kapatın.

Safr.Me CEO'su Robert Siciliano'ya göre, "Hacklenmiş telefonlar genellikle doğru şekilde kapanmaz ya da siz kapatma tuşuna bassanız bile kapanmamakta direnir..."