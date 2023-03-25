GKRY lideri Hristodulidis: Crans-Montana'da görüşmelere yeniden başlayabileceğimizi umuyorum
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile iyi ilişkileri olan AB üyesi ülkelerin, Kıbrıs müzakerelerinde "AB'nin kurumsal bir rol üstlenmesi" önerisine "olumlu" yanıt verdiklerini söyledi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Brüksel'e yaptığı iki günlük çalışma ziyaretini tamamlayarak Avrupa Konseyi oturumuna katıldığı ve AB yetkililerine Kıbrıs meselesi ile ilgili bilgi verererek bir dizi görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Hristodulidis, "Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'ye karşı tarihsel olarak belli bir hassasiyet sergileyen, Türkiye ile tarihsel olarak mükemmel ilişkileri olan bazı AB üye ülkeleri var. Eğer bu ülkeler bizim yaklaşımımıza olumlu bakıyorlarsa, bu yaklaşımın bu yönde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
Hristodulidis, Kıbrıs meselesinde AB'nin daha aktif bir şekilde devreye girmesinin "çıkmazın kırılması ve Kıbrıs sorununun çözümünde ilerleme kaydedilmesi için olumlu bir gelişme" olarak görüldüğünü söyledi.
BM yetkililerinin, Türkiye'de yaklaşan seçimlerden önce adayı ziyaret etmelerini beklediğini söyleyen Hristodulidis, "Türkiye'deki seçimlere kadar geçecek süre boşa harcanmış bir zaman değildir. Zemini hazırlamak çok önemlidir" diye konuştu.
Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Kendisi müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasına katkıda bulunmak istiyor. Türkiye'deki seçimlerden hemen sonra Crans-Montana'da kaldığımız yerden görüşmelere devam etmek için somut bir girişimde bulunulacağını umut ediyorum" dedi.
Tüm tarafların ilerleme konusunda mutabık kalması halinde, diyalog kanallarının Türkiye'deki seçimlerden sonra hayata geçirilebileceğini belirten Hristodulidis, Türkiye'nin yanı sıra "garantör güçlerin de buna yeşil ışık yakması" gerektiğini ifade etti.
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