KKTC'de arabasıyla bariyeri kırarak sınırı geçmişti: O GKRY vatandaşı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki Ledra Palace Sınır Kapısı'ndan aracıyla geçerken Türk tarafındaki bariyeri kıran ve polisin dur ihtarına uymayan 34 yaşındaki GKRY vatandaşı A.N'nin tutuklandığı bildirildi.

AA
06 Aralık 2022 Salı, 12:54
KKTC'de arabasıyla bariyeri kırarak sınırı geçmişti: O GKRY vatandaşı tutuklandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı A.N'nin dün saat 14.15 sıralarında polisin tüm uyarılarına rağmen Ledra Palace Sınır Kapısı'ndan aracıyla geçerken bariyerlere hasar verdiği belirtildi.

Açıklamada, KKTC’ye kanunsuz giriş yapan A.N'nin mahkemeye çıkarıldığı kaydedildi.

Mahkemede A.N'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılan açıklamada, Rum vatandaşı A.N'nin "sınırı kanunsuz geçmek, polisin dur ihtarına uymamak ve mala zarar vermek" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Lefkoşa'da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı, iki taraf için de sadece diplomatik geçişlerde kullanılıyor.

 


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