GKRY: Olası Türkiye-Yunanistan çatışmasına çekilmekten korkuyoruz

27 Eylül 2022 Salı, 10:29

Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesi Türkiye-Yunanistan-ABD hattında gerilimi arttırdı. Türkiye'nin, ABD’ye ve Yunaisntan verdiği protesto notası GKRY tarafından endişe ile karşılandı. GKRY Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, ülkeler arasındaki retorik yoğunlaştıkça Yunanistan ile Türkiye arasında potansiyel bir çatışmaya girmekten çekindiğini söyledi.

Kasoulides Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Ege Denizi'ndeki herhangi bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz, çünkü hikayedeki en zayıf halka olarak kullanılacağız" dedi.

"AKIL ALMAZ VE GÜLÜNÇ"

Bloomberg, önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimler öncesinde Erdoğan'ın ton yükselttiğini vurguladı. Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) asker çıkarmasına yönelik eleştirilerini arttırdığını söyledi.

Kasoulides, Erdoğan'ın söylemleri hakkında "Sayın Erdoğan'ın Yunanistan'ın tehdidi altındaymış gibi davranmasını dinlemek. Bu akıl almaz ve gülünç" açıklamasında bulundu.

Kasoulides ayrıca Erdoğan için "Tehdit eden, revizyonist politika uygulayan kendisi" sözlerini açıklamasına ekledi.

ABD’nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması da Ankara-Washingyon hattında krize yol açmıştı.