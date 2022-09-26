Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim muhatabımız değildir

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı 2 saat 30 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal konut projesine değinen Erdoğan, "Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu. Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan bizim ne siyasi, ne askeri, ne ekonomik olarak muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SOSYAL KONUT PROJESİ

Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.

Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya, Türkiye’nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacaktır. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir.

1 milyon 100 bin konutu inşa etmiş hükümet olarak süratle 500 bine çıkaracak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekle kararlıyız. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız İlk Evim, İlk İşyerim kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum.

BESLENME YARDIMI 25 LİRADAN 60 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Öğrencilerimizin yurt talebini karşılayacak yeni adımları devreye alıyoruz. Yurt kapasitemizi 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin eğitimden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. Geçmişte başvuran öğrencilerimizin çok cüzi kısmı yerleşebilirken biz bunu yüzde 90'lar seviyesine çıkardık. 14 Eylül'de 105 yeni yurt binamızın açılışını yaptık. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik talep karşılama oranı yakaladık. İnşallah bu oran zamanla artacaktır.

Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan öğrencilerimiz burs alabilmektedir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılmasına ve geçmişteki borçların silinmesine ilişkin düzenleme ekim ayında Meclis gündemine gelecektir. Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME ORANI SÜREKLİ YÜKSELİYOR"

Birileri evlatlarımıza umutsuzluk aşılarken gençlerimize güvenmeye, her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Pazar günü İTO'nun 140. kuruluş yıldönümü ödül törenlerinde iş dünyamızla bir araya geldik. Uluslararası kuruluşlar, küresel ekonominin ve gelişmiş ülkelerinin büyüme beklentilerini aşağı revize ederken Türkiye'nin büyüme oranı sürekli yükseliyor.

Dünya ekonomik krizden savaşlara, siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak içeride ve dışarıda güçlü duruş sergiliyoruz. Küresel krizleri önceden görüp gereken tedbirleri alma, dayanıklılığımızı tahkim konusunda herkesin takdir ettiği birikim ve dirayete sahibiz.

YUNANİSTAN TEPKİSİ

Yunanistan bizim ne siyasi, ne askeri, ne ekonomik olarak muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetleri ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engelleme olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Bu hem Yunan siyasetçileri, Yunan halkını kullananlar tarafından tehlikeli bir oyundur. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, yaşlıları, kadınları öldürdüğü Tripoliçe katliamını zafer gibi kutlayanlar henüz tarihin önünde bunların hesabını vermediler."

"BAY KEMAL..."

Adını niye Yavuz Sultan Selim koydunuz. Kendi adını koysaydın. Ben öldükten sonra siz koyarsınız dedim. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Onlar tarih yazdılar. Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yöneltti. İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 20 günü 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Biz bu eserlerle övüneceğiz. Sen ne yaptın onu söyle. Öyle İstanbul'da çeşmenin musluğu ile açılış olmaz.

Bay Kemal televizyon televizyon dolaşıyordu. Sabiha Gökçen'e ne gerek var diyordu. Anlamaz bunlar. Şimdi biz ikinci pisti de yapıyoruz. Mayıs'ta bitiyor. Bir taraftan yeni terminal binasını da yapacağız. Malezyalılar biz yapalım diyor. Önceden çıkmak istiyorlardı."