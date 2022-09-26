Türkiye'den ABD ve Yunanistan'a nota
Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet edilmesini ve silahların, adalardaki durumun ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir alınmasını talep etti.
Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etmişti.
Sevkiyat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'larca görüntülenmişti.
ASKERİ HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ
25 Eylül'de Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.
Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.
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