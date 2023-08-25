Rum Yönetimi'nden KKTC'ye mesaj: Herhangi bir değişikliği reddediyoruz

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:18

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:18

GKRY Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi hakkında açıklamada bulundu.



Letymbiotis, "Hükümet sürekli diplomatik temaslarda bulunuyor ve tampon bölgenin statüsünü şüpheye düşürecek hiçbir şeyi kabul etmeyecektir" dedi.

Ekathimerini'nin aktardığına göre, Letymbiotis, BM Barış Gücü Komutanı Colin Stewart'ın karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma çabalarına ise aktif olarak katılıyor.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni uygulamaya koymuş, BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirmişti.



Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etmesi üzerine KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırmış taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız" demişti.