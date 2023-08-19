MHP'den 'Kıbrıs Türk'ündür' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çizme giyip odasında yürüdüğü anları partisinin sosyal medya hesabından “Kıbrıs Türk’tür” etiketiyle paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 20:56
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal medya hesabından “Kıbrıs Türk’tür” ifadeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı. Videoda Zeki Müren'in ‘Ağlama Sevdam’ şarkısı yer aldı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile KKTC’de bir yol projesi kapsamında yaşanan gerilimi ve ABD’nin PKK/YPG terör örgütüyle Suriye Kamışlı’da düzenlediği ortak tatbikatı değerlendirmişti. Devlet Bahçeli, mesajında “Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine BM Barış Gücü’nün karşı çıkması, kaos ve kutuplaşmaya çanak tutmaktır. Terörle aynı hizada bulunan, aynı hedefte buluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önem ve değerdedir” ifadelerini kullanmıştı.



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