Güney Kıbrıs’ta Tunç Çağı’ndan kalma büyük bir ticaret merkezi keşfedildi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:52

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:52

Güney Kıbrıs’ta, İsveç Arkeoloji Heyeti liderliğindeki kazılarda, Larnaka’nın Tunç Çağı’nda bölgede önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösteren çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldı.

GKRY Tarihi Eserler Dairesi Müdür Vekili Yorios Yorio, “Kentin zenginliğinin bakır üretimine ve ticaretine dayandığı görülüyor” dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Yorio, Dromolaxia-Vyzakia kazı alanının Tunç Çağı’nda çalışan bir liman olduğunu ve bazı uzmanların büyüklüğünün en az 25 hektar olduğunu tahmin ettiğini açıkladı. Yorio yaptığı açıklamada, “Mezarlara bakılırsa, kentin bakır ihracatı kesinlikle aktif olan egemen sınıf ailelerine ait” dedi.

MÖ. 1600 - 1100 yılları arasında gelişen yerleşim yeri, Larnaka Tuz Gölü kıyılarında Hala Sultan Tekkesi yakınında yer almakta.

Göteborg Üniversitesi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, yakın zamanda önce bu Tunç Çağı ticaret merkezinin dışındaki mezarları keşfettiğini duyurdu.

Üniversite, mezarların Akdeniz bölgesinde bulunan en zengin mezarlar arasında yer aldığını belirtti. Mezarlardaki değerli eserlerin MÖ. 1500 ile 1300 yılları arasında bakır ticaretinin merkezi olan kentin yöneticilerine ait olduğunu açıkladı.

Arkeolog ve keşif lideri Prof. Dr. Peter Fisher, “Mezarların zenginliği göz önüne alındığında, bunların kraliyet mezarları olması mantıklı” dedi.

Mezarlar, yüzeyden dar bir geçitle ulaşılan yeraltı odalarından oluşmakta.

İsveç heyeti, 2010 yılından beri Hala Sultan Tekkesi civarında kazı yapıyor. Heyet, iki mezarlığa dağılmış 500’den fazla eser ve eksiksiz parça bulduğunu kaydetti.

Fisher Üniversitenin web sitesinde “Eserlerin çoğu değerli metaller, değerli taşlar, fildişi ve yüksek kaliteli porselenlerden oluşuyor” dedi.

Fisher, eserlerin yarısının komşu kültürlerden getirildiğini açıkladı. Altın ve fildişinin Mısır’dan ithal edildiğini belitti.

Fisher, “Mavi lapis lazuli, koyu kırmızı granat, mavi ve yeşil turkuaz gibi değerli taşlar Afganistan, Hindistan ve Sina’dan ithal edilmiş. Mezarlarda Baltık bölgesinden ithal edilen kehribar eserler de bulunuyor” dedi.