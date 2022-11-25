BM’nin resepsiyonu: ‘Kıbrıs’ın liderleri bir araya gelecek’
Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek resepsiyon sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bir araya gelecek.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yayımlanan Cyprus Mail gazetesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yıl sonu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyon sırasında bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.
Haberde, iki liderin en son nisan ayında, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından eski Lefkoşa Havaalanı’nda düzenlenen ve Kıbrıs sorununun çözümü sürecine kadınların dahil edilmesine ilişkin bir eylem planının tartışıldığı etkinlik sırasında bir araya gelmiş olduklarını da hatırlattı.
Gazete ayrıca Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ile Kıbrıs Türk özel temsilcisi Ergün Olgun’un, BM’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın ziyaretinden bu yana ilk görüşmelerini gerçekleştirmiş olduklarını da duyurdu.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- Sözleşmeli personele kadro! Tarih verildi