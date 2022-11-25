BM’nin resepsiyonu: ‘Kıbrıs’ın liderleri bir araya gelecek’

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yayımlanan Cyprus Mail gazetesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yıl sonu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyon sırasında bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, iki liderin en son nisan ayında, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından eski Lefkoşa Havaalanı’nda düzenlenen ve Kıbrıs sorununun çözümü sürecine kadınların dahil edilmesine ilişkin bir eylem planının tartışıldığı etkinlik sırasında bir araya gelmiş olduklarını da hatırlattı.

Gazete ayrıca Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ile Kıbrıs Türk özel temsilcisi Ergün Olgun’un, BM’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın ziyaretinden bu yana ilk görüşmelerini gerçekleştirmiş olduklarını da duyurdu.