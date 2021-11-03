Glasgow 'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı devam ediyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Liderler, 2030’a kadar orman kaybı ile arazilerin bozulmasını durdurmayı ve bu durumu tersine çevirmeyi taahhüt etti. Ayrıca bu hedefe yönelik 12 milyar dolar kamu ve 7.2 milyar dolar özel sektör finansmanı aktarmak da vaatler arasında.

Bildirgede, ormanları ve diğer karasal ekosistemleri korumak ve restorasyonlarını hızlandırma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve ulusal ticaret politikalarını hayata geçirme, kırsal geçim kaynaklarının geliştirilerek dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini teşvik edecek politikaların tasarlanması, yerel topluluklar için destek sağlanması ve finansmanın uluslararası hedeflerle uyumlu hale getirilmesinin kolaylaştırılması için de taahhütte bulunuldu. “Dünyanın akciğerleri” olarak anılan Amazon yağmur ormanlarının kesildiği Brezilya da imzacılar arasında yer alıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmayı “dönüm noktası” olarak nitelendirdi ve “insanlığın doğayı fethetme çabasına son verip onun koruyuculuğunu üstlenmesi” gerektiğini söyledi. İmzacı 110 ülkenin dünya ormanlarının yüzde 85’ine ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Avrupa Birliği’nden ise ormanları korumak için beş yıllık 1 milyar Avro harcama taahhüdü yükseldi.

TRUMP İÇİN ÖZÜR

ABD Başbakanı Joe Biden, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen eski Başkan Donald Trump adına özür diledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel zirvede yaptığı konuşmada, iklim hedeflerine ulaşmada dünyanın birçok ülkesinde geri kalındığını belirterek Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ülkeler tarafından belirlenen sera gazı azaltma hedeflerinin, “Paris’te üzerinde mutabık kalınan değerlerle uyuşmadığına” işaret etti. Paris’te altı yıl önce düzenlenen konferansta katılımcı devletler, küresel ısınmanın sanayi öncesi çağa kıyasla iki derecenin altına, ideal olarak 1.5 C’ye kadar indirilmesi konusunda anlaşmışlardı. G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da hafta sonunda Roma’da düzenen zirvede bu hedefi yinelemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkelerine küresel sıcaklık artışının 1.5 C ile sınırlandırılması hedefine ulaşmak için 15 gün içinde önerilerde bulunması çağrısı yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Karbona bir fiyat verin. Doğa artık o bedeli ödeyemez” ifadelerini kullandı.