Göçmen çocukların haklarını ihlal etmekle suçlanmıştı: Ofislerine baskın düzenlendi

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:09

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:09

Savcı Rafael Curruchiche, sosyal medyada yayımladığı videoda, kimliği açıklanmayan bir yabancı tarafından yapılan ve çocukların istismar edildiğine dair ithamların bulunduğu suç duyurusunun ciddi endişe yarattığını belirtti.

Baskının, Guatemala Kamu Bakanlığı Genel Sekreteri Angel Pineda'nın, Texas Başsavcısı Ken Paxton'a yazdığı ve Save the Children ile diğer yardım kuruluşlarının çocuk kaçakçılığı operasyonlarında yer aldığına dair suçlamaların ele alınmasında destek istediği mektubun ardından yapıldığını anımsatan Curruchiche, bu suçlamaları destekleyebilecek belge arayışında olduklarını ifade etti.

Ülkede 1976'dan bu yana faaliyet gösteren Save the Children'dan yapılan açıklamada, Guatemala'daki ofislerine baskın düzenlendiği ancak bir soruşturmadan haberdar olunmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu suçlamalar reddedilerek, "Çocukların güvenliği ve suistimali iddialarını çok ciddiye alıyoruz ve ayrıntılı bir şekilde soruşturmak için bağımsız soruşturma mekanizmalarına sahibiz" ifadelerine yer verildi.

Guatemala'da Ağustos 2023'te yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunun galibi Bernardo Arevalo'nun görevi üstlenmesini ve yolsuzlukla mücadeleyi önlemekle suçlanan Curruchiche ve Pineda'ya, ABD ve Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkede yaptırım uygulanıyor.

Ülkede, devlet başkanı seçiminin 25 Haziran 2023'teki ilk turunun netice vermemesinin ardından 20 Ağustos'ta yapılan ikinci turu sol görüşlü Bernardo Arevalo kazanmıştı. Arevalo, ancak ocak ayında yemin edebilmişti.