Göçmen tekneleri battı: 2 kişi öldü, 57 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:32

Güncelleme: 06.08.2023 - 13:32

İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası Lampedusa adası açıklarında göçmen tekneleri battı. İtalya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarında iki cesede ulaşıldı, 57 kişi kurtarıldı" denildi.

Ansa haber ajansının haberine göre, Tunus'un Sfax limanında yola çıkan iki göçmen teknesi Avrupa'ya giderken battı. Teknelerden birinin 48, diğerinin ise 42 taşıdığı belirtildi.

Lampedusa yerel medyasının haberine göre, adaya ulaşmayı başaran yaklaşık 20 göçmen, tekneleri kayalıklara çarptığı için battığını ve sahil güvenliğin deniz ya da helikopter yoluyla kendilerine ulaşamadığını söyledi.