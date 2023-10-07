Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 göçmen hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 08:39
Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 kişi öldü
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Oaxaca Başsavcılığından yapılan açıklamada, Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88. kilometresinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrildiği bildirildi.

Kazada 3'ü çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu duyurdu.

Oaxaca Valisi Salomon Jara açıklamasında, kaza nedeniyle "derin" üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını bildirdi.


Meksika otobüs göçmen

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