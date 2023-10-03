Yasa dışı göçmenlere sınır dışı kararı
Pakistan, intihar saldırılarının ardından tüm yasa dışı göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini istedi.
Pakistan, bu yıl ülkedeki 24 bombalı intihar saldırısının 14'ünün Afganlar tarafından düzenlendiğini açıkladıktan sonra yasa dışı göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini istedi.
Geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, tüm yasa dışı göçmenlerin 1 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmemeleri durumunda sınır dışı edileceklerini açıkladı.
Reuters'ta yer alan habere göre, bakan, Pakistan'da yasal oturum belgesi olmayan yaklaşık 1 milyon 730 bin Afgan vatandaşının bulunduğunu belirtti.
Geçen hafta Pakistan'daki dini etkinlikler sırasında düzenlenen iki intihar saldırısı sonucunda en az 57 kişi hayatını kaybetmişti.
Pakistanlı bakanın açıklamalarına yönelik Afganistan'dan henüz bir karşılık gelmedi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Yedi gündelik eşyanın kullanımına yasak!
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı