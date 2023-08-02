Gökkuşağına yıldırım çarptı

ABD’nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:31
Gökkuşağına yıldırım çarptı
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Iowa eyaletinde yer alan Manchester kentinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.

Nadir rastlanan doğa olayı 29 Temmuz'da meydana gelirken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Iowa eyaletinde geçtiğimiz ayın sonundan bu yana fırtına ve hortumlar yaşanıyor.


ABD Gökkuşağı Yıldırım

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