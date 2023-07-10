Müfettiş 'LGBTİ+ renkleri' arıyor: Okullarda gökkuşağı avı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

İktidarın LGBTİ karşıtı ayrımcı tutumu eğitim kurumlarına da sıçradı. Tekirdağ Valiliği’nin kentte görev yapan maarif müfettişlerine verdiği “ayrımcı” talimat dikkat çekti. İddiaya göre valiliğin talimatıyla görevlendirilen müfettişler, “LGBTİ renklerini” çağrıştıracak semboller olup olmadığını soruşturmak amacıyla kentteki okullarda denetleme yapıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, “Bir bakıma LGBTİ avcılığına başlamışlar. Valiliğin verdiği talimata göre müfettişler okulları gezip okullarda LGBTİ sembolleri olup olmadığını soruşturuyor. Okul idarelerine yapılacak etkinliklerde belli renklerin yan yana getirilip kullanılmaması yönünde talimat veriliyor” dedi. Özer, “Okullara yazılı bir talimat gitmemiş ancak, okullara giden müfettişler bazı renkler ve sembollerin LGBTİ bayrağını çağrıştırmaması için dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu ‘ayrıştırıcı’ uygulama öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini de etkileyecektir. Okullar ayrıştırma değil birleştirmenin yeridir” dedi.

Bu ve benzer uygulamaların eğitimin temel ilkelerine aykırı olduğunu ifade eden Özer, “Bu önü açık bir durumdur. Bugün okullarda LGBTİ sembolü aramaya kalkanlar, yarın kadınların etek boyuna ve giydiği kıyafete varana kadar birçok usulsüz yaptırıma yeltenebilirler” ifadelerini kullandı.

‘GÖZ DAĞI VERMEK İÇİN...’



İsmini vermek istemeyen bir okul müdürü ise şunları söyledi:

“Müfettişler okulları geziyor. Bizim okulumuza da geldiler. Valilik talimatıyla geldiklerini söyleyerek okulda inceleme yaptılar. Bazı renklerin yan yana kullanılarak farklı anlamlara gelmesini önlemek amacıyla okulları gezdiklerini ifade ettiler. Bu konuda farkındalık kazandırmak için görevlendirdiklerini söylüyorlar. Sınıfları geziyorlar. Okuldaki panolara bakıyorlar. Bodrum katları dahi gezdiler. Şu an yaz tatilinde olduğumuz için panolarımız boş. Bunun göz dağı vermek için yapılmış bir uygulama olduğunu düşünüyorum.”

Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu’nda görev yapan bir öğretmen, geçen aylarda gökkuşağı renkli bir bayrak önünde, öğrencileriyle birlikte fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle hedef alınmış ve tepkiler üzerine açığa alınarak hakkında yasal işlem başlatılmıştı.