Gol sevincinden sonra 'Bozkurt' işareti yaptı... Alman bakan, Merih Demiral'ı hedef aldı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:50

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:55

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye-Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları arasında dün akşam Leipzig kentinde oynanan Euro 2024 maçında Merih Demiral'ın gol attıktan sonra yaptığı bozkurt işaretine tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Alman siyasetçi Faeser, sosyal medya platformu X üzerinden, konuya ilişkin bir açıklama yaparak sert ifadeler kullandı.

Faeser, "Türk aşırı sağcılarının sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık için bir platform olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın olayı soruşturmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

Faeser ayrıca, "Güvenlik makamlarımız Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. "Bozkurtlar" Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından gözlem altında tutulmaktadır" dedi.

"Bozkurtlar"ı Yahudilerin yanı sıra Ermeniler, Yunanlılar ve Kürtler için de bir "tehdit" olarak tanımlayan Alman-İsrail Toplumu Derneği, Alman makamlarına grubun yasaklanması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Volker Beck, "Bu faşist milliyetçilerin ideolojik üstünlüğü kamu güvenliğini tehlikeye atmaktadır" dedi.

Merih Demiral, Avusturya maçının ardından basın toplantısında gol sevincine ilişkin açıklamada bulundu.

Demiral, şu ifadeleri kullandı.

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.