Almanya'da nüfusun yüzde 20,3'ü yalnız yaşıyor
Geçen yıl Almanya'da nüfusun yüzde 20,3'ünün yalnız yaşadığı bildirildi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak ülkede yalnız yaşayan insanlara ilişkin verileri açıkladı.
Geçen yıl Almanya'da yalnız yaşayanların oranı nüfusun yüzde 20,3'ünü oluştururken, bu oran AB ortalaması olan yüzde 16,1'in üzerinde kaldı.
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE DE ORAN YÜKSEK
Finlandiya yüzde 25,8, Litvanya yüzde 24,6, İsveç yüzde 24,1, Danimarka yüzde 23,5 ve Estonya yüzde 21,5 ile yalnız yaşama oranlarında AB ortalamasının üzerinde yer aldı.
Slovakya yüzde 3,8 ve İrlanda ise yüzde 8,3 ile AB'de yalnız yaşayan insanların en düşük oranına sahip ülkeler olarak kayıtlara geçti.
Verilere göre, yalnız yaşayan insanların oranı 2013-2023 arasında neredeyse tüm AB ülkelerinde arttı.
2013’te AB ortalaması olarak nüfusun yüzde 14,2'si yalnız yaşarken, 2023’te bu oran yüzde 16,1'e yükseldi.
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