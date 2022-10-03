Google Haritalar, aynı kadını 9 yıl sonra aynı noktada görüntüledi!
Google'ın Haritalar uygulaması, milyarda bir rastlanabileceği söylenen bir görüntü yakaladı. Aynı kadın, 9 yıl sonra aynı noktada Google'ın gezici kameralarına yakalandı.
Google Haritalar, Leanne Cartwright adlı kadını Nisan 2009'da Londra'daki Victoria Place yakınlarındaki bir trafik ışığının yanında, sol kolunda bir çanta ile görüntülemişti. 41 yaşındaki Cartwright, 9 yıl aradan sonra Ağustos 2018'de tamamen aynı pozisyonda, bu defa iki çanta ile kameralara yakalandı.
Nisan 2009
Ağustos 2018
Dikkat çekici görüntü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
"ZAMAN YOLCUSU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR"
Cartwright, konuya ilişkin demecinde, "Sanki zamanda donmuşum gibi. Tam olarak aynı kaldırım taşı üzerinde duruyorum ve omzumda bir çanta var. Çok komik ama çok tuhaf. İnsanlar muhtemelen benim bir zaman yolcusu olduğumu düşünüyordur. Neredeyse on yıl sonra, tam olarak aynı yerde yakaladıkları tek kişi ben olabilirim" dedi.
Cartwright, sözlerine şöyle devam etti: "İlk önce ikinci fotoğrafa rastladık, sonra ilkini bulduk. [Çekim yapan] arabayı görmemiştim bile, bu yüzden afalladım. İş yerindeki herkese bu durumu anlattık, oldukça komik buldular. Facebook'a koyayım dedim, çünkü daha önce birinin başına böyle bir şey geldiğini ne duydum ne de gördüm."
Konuya ilişkin sosyal medya yorumlarından birinde, "Pekala, bir sonraki Google Haritalar güncellemesi geldiğinde kime ve nereye bakacağımızı kesinlikle biliyoruz!"
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