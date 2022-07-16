Buna en çok Türkiye sevinecek... Google Haritalar'a yeni özellik: 'Daha az yakıt kullanma seçeneği'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:06

Google, 11-12 Mayıs tarihinde düzenlediği I/O etkinliğinde işletim sistemleri ve uygulamalarında yeni güncellemeler ile neler getireceğini paylaştı. Burada paylaşılmayan bazı ayrıntılar da yeni yeni gün yüzüne çıkıyor.

Bunların arasında dikkatleri çekenlerden biri de Google Haritalar uygulamasının yakıt giderlerini düşürecek yeni özelliği oldu.

NE TÜR OTOMOBİL KULLANDIĞINIZI SORARAK YAKIT GİDERLERİNİ DÜŞÜRECEK

ShiftDelete'in haberine göre; artık aracımızın yakıtını benzin, LPG, mazot, hibrit veya elektrikli olacak şekilde seçebileceğiz. Bu bilgiyi algoritmasına ekleyen uygulama hem en ucuz maliyetli hem de en düşük karbon salınımını sağlayacak rotayı belirleyebilecek.

Bu, halihazırda kısa olan güzergahı seçme konusundan biraz daha farklı. Örneğin 1 kilometrelik dik tırmanma rotası yerine 1,5 veya 2 kilometrelik düz bir yol daha az yakıt tüketmemizi sağlayacağı için uygulama orayı tercih etmemiz gerektiğini söyleyebilecek. Bu sayede hem daha az yakıt tüketilecek hem de tasarruf yapılabilecek.

Bu da; Türkiye'de neredeyse her gün yeni bir akaryakıt zammı haberine uyanan yurttaşlar için iyi haber olacak gibi görünüyor.

KARBON SALINIMINDAKİ TEHLİKE

Dünyanın karbon salınımı tüm çabalara rağmen olması gereken seviyenin kat be kat üzerinde. Hatta her yıl giderek düşen bir ivmeyle de olsa artış gösteriyor.

Örneğin son açıklanan verilere göre 2021 yılında, 2020’ye göre yüzde 5 oranında artarak 33 milyar tona ulaştı.

Başta BM olmak üzere birçok kuruluş ve şirket bu oranı düşürmeye çalışıyor. Bunların başında ise elektrikli otomobil dönüşümü yer alıyor. Hatta AB, 2030 yılında içten yanmalı motor üretimini tamamen durdurma kararı aldı.