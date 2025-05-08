Görevden ayrıldıktan sonra ilk kez televizyonda konuştu: Biden'dan Trump'ın 'ilk 100 günü' değerlendirmesi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:35

Güncelleme: 08.05.2025 - 22:36

Eski ABD Başkanı Biden, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez ABC kanalında yayınlanan "The View" programına konuştu.

Trump'ın ilk 100 gündeki performansını değerlendiren Biden, "Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi" sözleriyle halefine yüklendi.

Eski başkan, seçimleri kaybetmesiyle ilgili olarak, "Sorumluluğu alıyorum; alıyorum, çünkü bakın, ben görevdeydim ve o kazandı" şeklinde konuştu.

Biden, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı kaybetmesine "şaşırmadığını" da söyleyerek, "Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Yani, bu bir kadın. Gerçekten de, melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar" diye konuştu.

"ÇEKİLMEMİN TEK NEDENİ..."

Biden, özellikle geçen haziran ayında Trump'a karşı sergilediği ve sonunda yarıştan çekilmesine neden olan kötü münazara performansından sonra sağlığıyla ilgili endişeler sorulduğunda ise "Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istemememdi" yanıtını verdi.

Joe Biden, "Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim" değerlendirmesini yaptı.

Biden ayrıca başkanlığının son yılında akli sağlığında gerileme yaşadığını öne süren haberlere de karşı çıkarak, "Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok" dedi.