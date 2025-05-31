Gözündeki morluk dikkat çekmişti: Elon Musk nedenini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk ile birlikte Beyaz Saray'da son kez basın toplantısı düzenledi.

Trump, özellikle kamu verimliliği alanında Elon Musk'ın öncülüğünde başlatılan DOGE reform programının, tüm federal ajanslarda etkisini göstermeye başladığını belirtti.

Toplantıda Elon Musk'ın yüzündeki morluk dikkat çekti, kısa sürede kamuoyunda gündem oldu.





"OĞLUM X VURDU"

Basın toplantısında morarmış gözü dikkat çeken Musk, gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtladı.

Musk, "5 yaşındaki oğlum X ile oynuyordum. Ona ‘yüzüme vur' dedim ve o da vurdu. Fena değil, fark etmedim bile" dedi.

Trump ise esprili bir şekilde "X bunu yapabilir" diyerek Musk'a destek verdi.



