GQ, Filistinli gazeteciyi 'yılın erkeği' seçti

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:10

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:11

ABD'de erkekler için yayımlanan aylık GQ dergisi, Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'yı "Yılın Erkeği" seçti.

Savaş sırasında Gazze'de yaşamanın gerçeklerini paylaşmak için hayatlarını riske atan pek çok cesur gazeteci arasında yer alan Azaiza, çatışmalarda bir güç sembolü haline geldi.

GQ'nun editörü Ahmad Ali Swaid, Azaiza hakkında, "Gazze'deki meslektaşları gibi o da bize, kim olursak olalım ya da nereden gelirsek gelelim, görmek istediğimiz değişimi gerçekleştirme gücüne sahip olanların biz sıradan insanlar, erkekler ve kadınlar olduğunu hatırlatıyor. Cesurca doğruyu söylemeye devam ederken, onun ve etrafındakilerin güvenliği için dua ediyoruz" diye yazdı.

Ayrıca, dergi Azaiza'yı öven 15 isme de yer verdi.

Rapçi ve Filistin Dayanışma Kampanyası'nın öncüsü Lowkey, "Tarih onun adını (Azaiza) hatırlayacak" dedi.

Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King, "Motaz en büyük çocuklarımla aynı yaşta olmasına rağmen, o benim kahramanım. Böyle anılmaktan nefret ediyor ama 60'tan fazla Filistinli gazetecinin öldürülmesi karşısında, dünyanın Gazze'nin güzelliğini, acısını ve yıkımını görmesini sağlamak için günde 24 saat hayatını ortaya koyuyor. Ve bu süreçte, dünyanın dört bir yanındaki on milyonlarca insanın yeni bir arkadaşa sahip olduğunu hissetmesini sağladı" diye konuştu.

"GAZZE'YE IŞIK TUTTU"

Amerikalı-Kuveytli gazeteci Ahmed Shihab-Eldin de "Arapça'da hilal anlamına gelen göbek adı 'Hilal'in hakkını veren Motaz, zulmün ve karanlığın en iğrenç halinin ortasında Gazze'ye ışık tuttu ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın kırık kalplerine çok ihtiyaç duyulan bir ışık tutarak bize umut aşıladı" ifadelerini kullandı.

İngiliz gazeteci Mona Chalabi ise, "Şefkat, gazetecilik mesleğinin küçümsenen bir parçasıdır. Her gün, Motaz'ın bu kadar zor bir işi yaparken yumuşaklığını topladığına, boğazında nazik bir şarkı bulduğuna, bir çocuğu güldürdüğüne tanık oluyorum. Onun sadece bir ilham kaynağı olduğunu söylemeyeceğim. Bence Filistinlilerin çektiği acılar, barışımız için minnettar, dirençleri için umutlu, kayıpları için üzgün hissetmemizi sağlayacak bir şey olarak gösterildi. Motaz ve diğer Filistinli gazetecilerin şu anda yaptığı şey çok daha güçlü, bizi harekete geçmeye motive ediyor. Daha önce hiç olmadığı kadar dürüst, dayanıklı ve enerjik bir şekilde haber yapmalıyız. Filistinliler en iyi çalışmalarımızı hak ediyor, eğer şu anda çalışmalarımızı gören izleyiciler için değilse, bu adaletsizliğin gerçeğini bilecek olan gelecek nesiller için" dedi.