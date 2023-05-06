Green Card sonuçları açıklandı mı? 2023 Green Card sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:31

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:31

Green Card sonuçları için geri sayım başladı. Green Card başvuru sonuçları bugün açıklanacak. ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika'da daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card ( Yeşil Kart) başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Her yıl milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusunda bulunuyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları saat kaçta açıklanacak?



GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2022 yılında başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım tarihlerinde alınan Green Card'ın sonuçları bugün açıklanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.



GREEN CARD SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DV2023 Greencard çekilişinin sonuçları 6 Mayıs 2023 Türkiye saati ile 20:00'de açıklanacak.



GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları dvprogram.state.gov sitesinden, DV Lottery sisteminden sorgulanıyor.



GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, iş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor.

Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.