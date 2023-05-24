Greenpeace, geri dönüştürülmüş plastik konusunda uyardı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:36

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:36

Sona yaklaşılan uluslararası plastik anlaşması müzakereleri öncesinde Greenpeace, geri dönüştürülme sonrası plastikleridaha zehirli hale getirebileceği ve geri dönüşümün kirlilik krizine bir çözüm olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Çevreci sivil toplum kuruluşu, geri dönüştürülmüş plastiklerin işlenmemiş bileşenlerinden daha zehirli olduğunu gösteren araştırmaları bir araya getiren bir raporda "Plastikler, doğası gereği döngüsel ekonomiyle uyumsuzdur" dedi.

Greenpeace ABD'nin küresel plastik kampanyasını yöneten Graham Forbes, "Fosil yakıt, petrokimya ve tüketim malları şirketleri de dahil olmak üzere plastik endüstrisi, plastik kirliliği krizine çözüm olarak plastik geri dönüşümünü öne sürmeye devam ediyor. Ancak, plastiğin zehirli etkisi geri dönüşümle birlikte artıyor. Plastiklerin döngüsel bir ekonomide yeri yoktur ve plastik kirliliğini sona erdirmenin tek gerçek çözümünün plastik üretimini büyük ölçüde azaltmak olduğu açıktır" açıklamasında bulundu.

Raporda, "Geri dönüştürülen plastikler genellikle toksik alev geciktiriciler, benzen ve diğer kanserojenler, bromlu ve klorlu dioksinler gibi çevresel kirleticiler ve vücudun doğal hormon seviyelerinde değişikliklere neden olabilecek kimyasallar içeriyor" ifadeleri yer aldı.

Greenpeace, kullanılmış plastiklerin mümkün olduğunca "yeniden kullanılması ve atıkların yakılması ya da gömülmesini içermeyen atık imha teknolojilerinin geliştirilmesi" gerektiğini söyledi.

Geçen yıl 173 ülke, 2024 yılının sonuna kadar üretimden imhasına kadar plastiklerin "tüm var olma döngüsünü" kapsayan bir anlaşma geliştirmeyi kabul etti.