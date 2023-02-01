Grip şikayetiyle hastaneye giden genç futbolcu, iki bacağını kaybetti

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:51

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:51

İngiltere’deki Willington Spor Kulübü’nün amatör futbolcusu 21 yaşındaki Lewi Devey, geçtiğimiz 7 Kasım’da grip belirtileri ve nefes zorluğu şikayetiyle Royal Derby Hastanesi’ne başvurdu.

Doktorlar, Devey’e zatürre ve influenza B teşhisi koydu. Durumunun ağırlaşmasının ardından 31 gün boyunca ventilatöre bağlı kalarak uyutulan Devey’in organları çalışmamaya başladı. Geçtiğimiz 9 Ocak’ta sepsis (kan zehirlenmesi) ve çoklu organ yetmezliği teşhisi de konan Devey’in iki bacağının diz hizasından kesilmesine karar verildi.

Zorlu operasyonun ardından 21 yaşındaki futbolcunun bacakları ampute edildi.



YENİDEN YÜRÜMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Ameliyatın ardından Lewi’nin yeniden yürüyebilmesini isteyen ailesi protez yaptırmak için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Dün itibarıyla Devey için yaklaşık 80 bin sterlin bağış yapıldı.

Devey’in annesi Lara, “Aslında yaklaşık 10 bin sterlin toplanmasını umut ediyorduk ama bu bağış kampanyasından büyük bir geri dönüş aldık. Ailelerin, öğrencilerin, toplulukların hatta tanımadığımız kişiler çok sayıda destekte bulundu. Toplanan para, Lewi’nin tekerlekli sandalyesi ve ihtiyaç duyduğu malzemeler için harcanacak. Öncelikle yeniden yürümeyi öğrenecek. İhtiyaç duyduğu en iyi protezleri bulacağız” ifadelerini kullandı.