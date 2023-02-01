İngiltere'de grevleri kısıtlayan yasa tasarısı Avam Kamarası'ndan geçti

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:35

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:35

Tasarı, aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngörüyor.

İngiltere, İskoçya ve Galler’de geçerli olması öngörülen tasarıda, bakanlara itfaiye, ambulans ve demiryolu hizmetlerinde minimum düzeyde hizmet verilmesini zorunlu kılma yetkisi veriliyor.

Tasarı, diğer sağlık ve ulaştırma ile, eğitim, sınır güvenliği ve nükleer sektörlerini de kapsıyor ancak hükümet bu sektörlerde gönüllü uzlaşmalara varılmasını umuyor. Her sektör için gereken minimum hizmet seviyesiyse görüşmelerle belirlenecek.

Daha sonra işverenler, sendikalara “iş bildirimi” yapacak ve burada grev sırasında kimlerin çalışması gerektiği iletilecek.

Tasarı mevcut grevleri etkilemeyecek.

Tasarıda, grev sırasında çalışması istenen ama yine de greve gitmeyi tercih eden bir çalışanın haksız yere işten atılma karşısında otomatik bir korunması bulunmuyor.