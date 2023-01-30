İngiltere hurdaya ayırma planını hayata geçiyor

İngiltere başkenti Londra'da ULEZ standardına uymayan bir arabanın hurdaya çıkarılması için 46 bin 580 liraya kadar ücret ödenecek. Başkentte standarda uymayan araç kullanmanın cezası ise günlük 291 TL olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:50
İngiltere hurdaya ayırma planını hayata geçiyor
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İngiltere'de Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (ULEZ) gerekliliklerini karşılamayan arabaları olan Londralılar için yeni bir hurdaya ayırma planı başlatıldı.

Bugün itibarıyla Londra'da yaşayan sürücüler, Euro 4 öncesi benzinli veya Euro 6 öncesi dizel arabaları hurdaya çıkarmak için başvuruda bulunabilicek.

Uyumlu olmayan araç sahiplerine; araçlarını hurdaya çıkarmaları için 46 bin 580 lira (2 bin pound), motosiklet sahiplerine 23 bin 290 lira (1.000 pound), tekerlekli sandalyeyle erişilebilen aracı hurdaya çıkarmak veya yenilemek için ise 116 bin 450 liraya (5 bin pound) kadar ücret ödenecek.

GÜNLÜK 12.5 STERLIN CEZA

ULEZ, 29 Ağustos'ta Londra'nın tamamını kapsayacak şekilde genişletilecek ve tüm kentte uygun olmayan araçları kullanmak için günlük 291 Türk Lirası (12.50 sterlin) ücret ödeneceği ifade edildi. Bu tutar aylık 8 bin 733 liraya tekabül ediyor.

İstişarenin ardından kamuoyu desteği konusunda ise soru işaretleri ortaya çıktı.

İngiltere'de İşçi Partisi tarafından yönetilen bazı konseylerde yoksun bölgelerde yaşayanların orantısız bir şekilde etkileneceğine dair endişeler dile getirildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise planların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.


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