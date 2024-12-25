Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:30

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Peki, Grozni nerede? Grozni havalimanı hangi ülkede?

GROZNY HANGİ ÜLKEDE?

Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti'nin başkentidir. Şehir Sunja Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Şehrin ismi Rus çarı Korkunç İvan'a (İvan Grozni) ithafen Grozni olarak seçilmiştir. Eski isimleri ise Süncekale ve Cevherkale'dir. Yüzölçümü 324,16 km² olan şehrin nüfusu 2010 yılı itibarıyla 271.573'tür. 2010 nüfus sayımına göre, nüfusu 271.573 olan nüfusu, 2002 nüfus sayımına göre 210.720 olan nüfusuna kıyasla artmış olsa da, 1989 nüfus sayımına göre 399.688 olan nüfusun sadece üçte ikisi kaydedilmiştir. 1870'e kadar Rusça: Groznaya olarak bilinirdi.

GROZNİ HAVALİMANI NEREDE?

Grozny havalimanı Rusya'nın Grozni kentindedir. Grozni'nin 5 km. doğusundadır. Sivil ve askeri olarak kullanılmaktadır. 08/26 doğrultusunda bir adet pisti bulunmaktadır. Pistin yüzeyi betondur.

KAZAKİSTAN UÇAK KAZASI

Gelen ilk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı kazadan 25 kişinin sağ kurtulduğunu ve durumlarının ağır olduğunu açıkladı. Uçaktan çıkarılan 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.