Grup üyeleri sahnede kavga etti: Hayranları şoke oldu

Rock grubu The Brian Jonestown Massacre’ın üyeleri Avusturalya’nın Melbourne kentinde verdikleri konser esnasında birbirlerine girdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:56
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Avusturalya’nın Melbourne kentinde konser veren Rock grubu The Brian Jonestown Massacre’ın solisti Anton Newcombe ile gitarist Ryan Van Kriedt arasında sahnede, seyircilerin önünde kavga çıktı.

İkilinin birbirlerine girmesi üzerine grubun Avusturalya turnesi iptal edildi.


Avusturalya sahne grup rock

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