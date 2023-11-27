Grup üyeleri sahnede kavga etti: Hayranları şoke oldu
Rock grubu The Brian Jonestown Massacre’ın üyeleri Avusturalya’nın Melbourne kentinde verdikleri konser esnasında birbirlerine girdi.
Avusturalya’nın Melbourne kentinde konser veren Rock grubu The Brian Jonestown Massacre’ın solisti Anton Newcombe ile gitarist Ryan Van Kriedt arasında sahnede, seyircilerin önünde kavga çıktı.
İkilinin birbirlerine girmesi üzerine grubun Avusturalya turnesi iptal edildi.
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