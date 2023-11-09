'The Bear' hayranları için müjde: 2024'te 3. sezon gelecek...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 00:00

FX'in Hulu platformundaki sevilen dizisi "The Bear"ın 2024 yılında üçüncü sezonuyla geri döneceği doğrulandı. Ancak devam eden oyuncu grevi, bu geri dönüşün nasıl gerçekleşeceği konusunda bazı belirsizlikler yaratıyor.

Üçüncü sezonun prömiyer tarihiyle ilgili kesin bir bilgi henüz yok, ancak en iyi tahminler önümüzdeki yılın sonlarına işaret ediyor. Dizinin hayranları, bir sonraki bölümün ne zaman yayınlanacağını heyecanla beklemeye devam ediyorlar.

"The Bear"ın üçüncü sezonunda başrol oyuncuları olan Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ve Ebon Moss-Bachrach kesinlikle geri dönecekler. Ayrıca Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson ve Matty Matheson gibi karakterler de izleyicilerin görmek istediği yüzler arasında. Jon Bernthal'ın dönüşü de muhtemel görünüyor.

İkinci sezonun sonunda dizi, bazı açıklamalara ve merak uyandıran olaylara işaret ederek seyircileri merak içinde bıraktı. Üçüncü sezon, bu açıklamaların nasıl çözüleceğini ve karakterlerin nasıl gelişeceğini görmek için büyük bir heyecan yaratıyor.

WGA grevi çözüldü, bu yüzden dizinin yazarları işlerine geri dönebilir. Ancak SAG-AFTRA grevi hala devam ediyor ve bu, oyuncu programlarının ne kadar hızlı doldurulabileceğini belirsizleştiriyor. FX'in Hulu, "The Bear"ın üçüncü sezonuna öncelik verirse, oyuncuların da bu doğrultuda hareket edebileceği bir ihtimal.

"The Bear"ın üçüncü sezonunun ne getireceği merakla beklenirken, oyuncuların ve ekip üyelerinin grev nedeniyle yaşadığı gecikmeler sona ererse, dizinin hayranları daha fazla heyecan verici bölümle buluşabilir.