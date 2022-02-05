Guatemala, Meksika'da 15 göçmenin öldürülmesiyle ilgili 10 insan kaçakçısını yargılayacak
Guatemala'nın, geçen yıl Meksika'da 15 göçmenin öldürülmesiyle ilgili 10 insan kaçakçısını yargılayacağı bildirildi.
Guatemala savcılık yetkilileri, Ocak 2021'de Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 15'i Guatemalalı göçmen 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili kaçakçılık şebekesi üyesi 10 kişinin kumpas kurma, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve başka suçlardan yargılanacağını bildirdi.
Yetkililer, şebekenin Meksika'nın kuzeyinin de dahil olduğu bir rotada insan kaçakçılığı yaptığını, katliamın sonrasında da buna devam ettiklerini duyurdu.
Tamaulipas eyaletindeki Santa Anita kasabasında, geçen yıl ocak ayında yanmış 2 araçta 19 ceset bulunmuş, araçtaki kişilerin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği anlaşılmıştı.
Yapılan incelemelerde, cesetlerden 15'inin Guatemalalı göçmenlere ait olduğu belirlenmişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Emmy Ödüllü dizi Euphoria, 3. sezon onayı aldı
- Beşiktaşlı futbolcudan anlamlı hareket
- 1 gün önce keşif yapmışlar!
- Kilis'te gözleri alnının ortasında oğlak doğdu
- Yemeksepeti emekçilerinin direnişi 5. gününde
- Mihriban Hurmacı olay gününü anlattı
- CHP'nin okul protokol törenine katıldı; Görevden alındı
- Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Avcılar’da silahlı saldırı: Durumu ağır