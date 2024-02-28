'Gülme gazı' kullandı: Hayatını kaybetti

24 yaşındaki genç kadın, "gülme gazı" kullanımı sonucu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:38
'Gülme gazı' kullandı: Hayatını kaybetti
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İngiltere'de 24 yaşındaki Ellen Mercer, "ani ve beklenmedik bir kardiyo-solunum yetmezliği" geçirdikten sonra hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık görevlileri "nörolojik tehlike belirtileri" tespit etmiş ve yapılan testler sonucunda, gençlerin tercih ettiği parti uyuşturucusu nitröz oksidin (gülme gazının) ciddi dolaşım ve solunum sorunlarına yol açtığı ortaya çıkmıştır.

Yapılan otopsi sonucunda, ölümün altında yatan nedenin gaz kullanımına bağlı "uzun vadeli komplikasyonlar" olduğu açıklandı. 

The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Berkshire yargıcı Hannah Godfrey soruşturmanın açılışında şunları söyledi:

"Mercer'ın azot oksiti uzun vadeli kötüye kullanım geçmişi vardı. Bağımlı hale geldiğini tahmin ediyoruz"

Mercer, arkadaşları ve ailesi tarafından "Onunla tanışacak kadar şanslı olan herkes tarafından özlenen" ve "gerçekten güzel ve nazik bir ruh" olarak tanımlandı.

54 yaşındaki annesi Sharon Cook, kızının ölümüne ilişkin "Seni çok özlüyorum sevgili kızım. Umarım babam ve büyükannem sana iyi bakıyordur. Beni terk etmene hazır değildim" ifadesinde bulundu.


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