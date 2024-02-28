Moldova'da Rusya iddiası 'Putin'den bölgelerini ilhak etmesini isteyecekler'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:30

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Transdinyester bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçıların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söylemesinin ardından Transdinyester'in "Putin'den, bölgelerini ilhak etmesini istemeye hazırlandığı" öne sürüldü.

Moldova AB'ye katılmaya hazırlanırken Ukrayna sınırındaki Transdinyesterli politikacı Gennady Chorba, ilhak talebini "özel bir kongre ile Kremlin'e ileteceklerini" söyledi.

The Telegraph gazetesindeki habere göre, Chorba "Bu talep Dinyester Nehri'nin sol kıyısında yaşayan vatandaşlar adına Rusya'ya iletilecek" dedi.

Batı basınında daha önce, Transdinyester'de yaklaşık 2 bin asker bulunduran Rusya'nın, Ukrayna Savaşı'nda ikinci bir cephe açmak için Transdinyester bölgesini kullanabileceği endişeleri yer almıştı.

"YEREL İŞ İNSANLARI TARAFINDAN SERVİS EDİLMİŞ OLABİLİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Moldova eski başbakan yardımcısı ve Transdinyester eski baş müzakerecisi Alexandru Flenchea, açıklamanın Transdinyester'i fiilen kendi derebeylikleri gibi yöneten yerel işadamları tarafından, AB'nin Moldova ile gümrük entegrasyonunu raydan çıkarmak istedikleri için sipariş edilmiş olabileceğini söyledi.

Flenchea, "Bu, Kişinev'deki (Moldova'nın başkenti) tepkileri test etmek, Kiev'deki ve Moskova'daki tepkileri test etmek için yapılan bir provokasyondur. Moldova hükümeti bunun olacağına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi, ancak halkın verdiği tepkide çok fazla panik vardı" dedi.