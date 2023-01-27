Gülme gazı yasaklanabilir

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:14

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:14

Birleşik Krallık'ta en yaygın kullanılan ikinci uyuşturucu haline gelen gülme gazı, hükümetin antisosyal davranışlarla mücadele etme teklifi ile yasaklanabilir.

Hükümetin antisosyal davranışlarla mücadele etme teklifi, gülme gazı olarak bilinen nitröz oksit satıcılarını ya da bulunduranları ilgilendirecek. Ancak doktorlar, gıda sektöründekiler ve meşru sebepleri olanlar bu yasaktan muaf tutulacak.

Gülme gazı genellikle doğum ve diş tedavisi sırasında, hastalara öfori hissi verdiği için ağrı kesici olarak kullanılıyor.

Gülme gazı son dönemde gençlerin uyuşturucusu olarak görülmeye başlandı. Gülme gazı maddesinin ucuz ve 48 kutudan oluşması, gençlerin katıldığı festivallerde ve eğlencelerde kullanımının artmasına neden oldu.

Birleşik Krallık gençlerinin eğlence aracı olan gülme gazı, Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, sadece son beş yıl içinde 60'ın üzerinde ölüme sebep olmuş ve 2021 yılında en yaygın kullanılan ikinci madde olmuştur.

ONS, gülme gazının eğlence amaçlı tüketiminin 2016'dan beri yasaklanmış olmasına rağmen, 16-24 yaş arası gençlerin yüzde 8'inden fazlasının sadece 2020'de gülme gazı kullandığını bildirdi.